Afyonkarahisar\'da meyve bahçelerinde Xylella fastidiosa için numune alındı

Afyonkarahisar'da meyve bahçelerinde bitki sağlığını tehdit eden Xylella fastidiosa etmenine yönelik saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, meyve bahçelerinde kontroller yapılarak bitkisel numuneler alındı. Alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması amacıyla ilgili araştırma enstitüsüne gönderildi. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin korunması, zararlı organizmaların erken tespit edilmesi ve yaşanabilecek risklerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bitki sağlığının korunması ve zararlı organizmaların yayılışının önlenmesi amacıyla saha kontrolleri, numune alma ve izleme faaliyetlerinin titizlikle devam ettiği kaydedildi.