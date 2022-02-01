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Afyonkarahisar'da sis etkili oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

01.02.2022 01:51

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri de sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis ekipleri araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan haca sıcaklığının eksi 7 dereceyi gösterdiği kentte sisli havaya ve buzlanmaya karşı yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

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Karahisar, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da sis etkili oldu - Son Dakika


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