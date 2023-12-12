 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar'da sisli havanın etkisiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisli hava sürücülerin olumsuz etkilenmesine neden oldu ve çevre yollarında trafik kazalarına yol açtı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar\'da sisli hava etkili oldu
12.12.2023 - 12:19,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, sisli hava en çok sürücülerin olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hava Durumu, Trafik, Kaza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:29:10. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement