Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi netleşti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi netleşti

Afyonkarahisar\'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi netleşti

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Çay ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi netleşti. Çalışmaların hızla sürdüğü TDİOSB, Çay ilçesi Kadıköy ve Çobanlar ilçesi Termalkent Mahallesi'nde toplam 8 milyon 23 bin 17 dekarlık alana kurulacak. Üretime geçmesiyle birlikte Afyonkarahisar'ın sera alanı 2 bin 400 dekardan 4 bin 400 dekara çıkacak ve yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam sağlanacak.

16.07.2024 14:39
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Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Çay ilçesine kurulacak olan Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer seçimi netleşti.

Afyonkarahisar'ın doğal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, tarımsal rekolte payının arttırılması, çevresel etkilerin yönetimi ve yeni istihdam olanakları oluşturmak amacıyla ilk etapta Çay ilçesi Kadıköy'de bulunan 2 bin 900 dekarlık alanda TDİOSB kurulması için çalışmalar hızla sürüyor. Etaplar halinde çalışmaların yapılacağı TDİOSB Çay ilçesi Kadıköy ile Çobanlar ilçesi Termalkent Mahallesinin de yer aldığı toplam 8 milyon 23 nim 17 dekar yatırım alanına sahip. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve kurum temsilcilerinin katılımı ile mayıs ayında yapılan toplantıda yer seçiminin netleştirmek için görüşler alınmıştı. Bu görüşler neticesinde ve yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte yer seçimi bakanlıkça belirlendi. Kısa süre içerisinde müteşebbis heyeti çalışmalarının da başlaması planlanıyor. Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin üretime geçmesi ile Afyonkarahisar'ın 2 bin 400 dekarlık sera alanı 4 bin 400 dekara yükselmiş olacak. Ayrıca yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam öngörülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi netleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tarıma Dayalı Jeotermal Isıtmalı Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi netleşti - Son Dakika
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