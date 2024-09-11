Afyonkarahisar\'da Tarımsal Destekleme Toplantısı

Yerel

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak idaresinde düzenlen toplantıya il müdürlüğü personeli ve ilçe müdürlükleri personeli katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden toplantı sonrası yapılan açıklamada "Bakanlığımız Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde ülkemiz için stratejik öneme sahip 13+1 ürün belirlemiştir. Yeni Destekleme Modelinde, desteklemeler 3 kaleme indirilmiştir. Bunlar temel destek, planlı üretim desteği, üretimi geliştirme desteğidir. İlimizde Bakanlığımızın seçtiği 13+1 ürünü planlama kapsamında ekenler, temel desteğe ilaveten planlı üretim desteklemesinden faydalanabilecektir. Yeni hayvancılık Destekleme Modeli Temel Hayvancılık Desteği ve Ürün Geliştirme Desteği olmak üzere 2 başlıkta toplanmıştır. Bu kapsamda desteklemeler Temel, Yönlendirici ve Verimlilik kriterlerine göre verilecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR