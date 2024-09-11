Afyonkarahisar'da Tarımsal Destekleme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Tarımsal Destekleme Toplantısı

Afyonkarahisar\'da Tarımsal Destekleme Toplantısı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgi verildi. Toplantıya il ve ilçe müdürlükleri personeli katıldı.

11.09.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" anlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak idaresinde düzenlen toplantıya il müdürlüğü personeli ve ilçe müdürlükleri personeli katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden toplantı sonrası yapılan açıklamada "Bakanlığımız Tarımsal Üretim Planlaması çerçevesinde ülkemiz için stratejik öneme sahip 13+1 ürün belirlemiştir. Yeni Destekleme Modelinde, desteklemeler 3 kaleme indirilmiştir. Bunlar temel destek, planlı üretim desteği, üretimi geliştirme desteğidir. İlimizde Bakanlığımızın seçtiği 13+1 ürünü planlama kapsamında ekenler, temel desteğe ilaveten planlı üretim desteklemesinden faydalanabilecektir. Yeni hayvancılık Destekleme Modeli Temel Hayvancılık Desteği ve Ürün Geliştirme Desteği olmak üzere 2 başlıkta toplanmıştır. Bu kapsamda desteklemeler Temel, Yönlendirici ve Verimlilik kriterlerine göre verilecektir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Tarımsal Destekleme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:33 Narin sözleri tartışma yaratmıştı AK Partili Ensarioğlu’ndan istifa sinyali Narin sözleri tartışma yaratmıştı! AK Partili Ensarioğlu'ndan istifa sinyali
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Tarımsal Destekleme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement