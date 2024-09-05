Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Sağlıksız Yağlara Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Sağlıksız Yağlara Geçit Yok

Afyonkarahisar\'da Gıda Denetimi: Sağlıksız Yağlara Geçit Yok

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplu tüketim işletmelerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kızartma yağlarının kalitesini belirlemek üzere numuneler aldı. Elde edilen yağ örnekleri laboratuvarlarda analiz edilecek ve sağlıksız yağ kullanan işletmelere yasal yaptırımlar uygulanacak. İl Müdürü Özkan Parlak, denetimlerin halka sağlıklı gıda sunmayı hedeflediğini vurguladı.

05.09.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince il genelinde faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu denetimlerde ekipler, kızartma yağlarının kalitesini belirlemek amacıyla polar madde ve asit sayısı miktar tespiti için numuneler aldı. Halk sağlığını tehdit eden sağlıksız yağların kullanımını önlemek ve işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla yapılan denetimler kapsamında alınan yağ numuneleri laboratuvarlarda analiz edilecek ve mevzuata aykırı bulunan yağların kullanımı derhal durdurulacak. Standartlara uymayan işletmeler ise yasal yaptırımlar uygulanacak. Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürü Özkan Parlak, sağlıklı gıda tüketimini güvence altına almak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek, toplu tüketim yapılan her işletmede hijyen ve kalite standartlarının titizlikle takip edildiğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Yerel, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Sağlıksız Yağlara Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Gıda Denetimi: Sağlıksız Yağlara Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement