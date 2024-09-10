Afyonkarahisar\'da Traktör Trenle Çarpıştı

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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yolcu treni çarparken, kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Denizli seferini yapan yolcu treni, Üçlerkayası köyü Güvercinlik mevkisindeki hemzemin geçitte Z.Ç.'nin kullandığı 58 YC 966 plakalı traktöre çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle devrilen traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR