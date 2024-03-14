Afyonkarahisar\'da Tüketici Hakem Heyeti Başvurularının Durumu Açıklandı

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdür Vekili Mahmut Yayla, 2023 yılında Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılan 5 bin 398 başvurudan 4 bin 893'nün karara bağlandığını ifade etti.
Yayla, 15- 21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında rakamsal verilere vererek, tüketicilerin korunmasına yönelik bir dizi çalışma yapıldığını kaydederek, "Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımıza 2023 yılında, 2022 yılından devreden dosya sayısı ile birlikte toplam başvuru 5 bin 398 olup bunların 4 bin 893 adedi karara bağlanmıştır. Kararların 3 bin 195'i tüketici lehine, bin 419'u ise tüketici aleyhine sonuçlanmış 784 adet şikayet ise görevsizlik veya uzlaşma nedenleriyle reddedilmiştir. Şikayetler konularına göre incelendiğinde 1.sırada 'Perakende Ticaret Sektörü' ne ait şikayetler yer alırken 2.sırada 'Finansal Hizmetleri Sektörü', 3. sırada ise 'Abonelik Hizmet Sektörü' şikayetleri yer almıştır.
Bakanlığımızın görev alanına giren ürünlere ilişkin olarak fahiş fiyat ile stokçuluk yapan firmalara karşı, personellerimiz tarafından 2023 yılında 207 işyerinde bin 509 ürün denetlenmiştir. 2024 yılında ise 91 işyerinde 910 ürün denetlenmiş ve halen denetimlerimiz devam etmektedir.
Çalışmalarımızın artarak devam edeceğini belirterek, bütün tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü ve 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası'nı kutlarım" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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