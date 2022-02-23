Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü

23.02.2022 15:40
Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü

Afyonkarahisar'da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, "Yılın İşadamı" unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar'da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, "Yılın İşadamı" unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar'da bölgesel olarak yayın yapan aktüel bir derginin bu yıl 4.'sünü düzenlediği ödül töreninde Afyonkarahisar'ın işadamı ödülü de sahibi buldu. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve medikale parçalar üreten Önder Artuk, düzenlenen gecede Yılın İşadamı Ödülü'ne layık görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye Yılın İşadamı ödülü

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Karahisar, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye 'Yılın İşadamı' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü - Son Dakika
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