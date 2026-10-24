Afyonkarahisar\'da üreticilerin talep ve önerileri Cuma Buluşmaları\'nda dinlendi

Afyonkarahisar'da üreticilerin talep ve önerileri Cuma Buluşmaları'nda dinlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Cuma Buluşmaları kapsamında köy ve mahalle ziyaretleri sürüyor. Ziyaretlerde üreticilere üretim, destekleme ve sağlık konularında bilgi verilirken talep ve öneriler dinleniyor.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.
İl genelinde gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, su verimliliği ve gıda güvenilirliği konularında bilgi verildi. Buluşmalarda ayrıca kayıt sistemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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