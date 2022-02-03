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Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu

03.02.2022 12:18

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu Afyonkarahisar'da beklenen yağmur yağışı gece geç saatlerde başlarken, yağış günün aydınlanması ile etkisini arttırdı.

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da beklenen yağmur yağışı gece geç saatlerde başlarken, yağış günün aydınlanması ile etkisini arttırdı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası kentte beklenen yağmur yağışı karla karışık şekilde başlarken, ardından sağanağa döndü. Vatandaşların bir çoğunun yağışa hazırlıklı oldukları gözlenirken sokağa şemsiyeleri ile çıkmaları dikkatlerden kaçmadı. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da artı derecelerin üzerine çıktı. Kentte yağışın en olumlu yönü ise yol kenarlarında biriken karların temizlenmesine katkı sağlaması oldu.

Yağıştan memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, kar yağışının hemen ardından yağmurun gelmesinin kurak geçen dönemlerin ardından Allah'ın bereketi olarak nitelendirdiler. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu

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Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu - Son Dakika


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