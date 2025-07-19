Afyonkarahisar\'da Yatırım Koordinasyon Toplantısı

Afyonkarahisar'da yürütülen kamu yatırımları ile devam eden projelerin etkin ve uyumlu şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı başkanlığında düzenlenen toplantıya il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kurumlar arası iş birliğini artırmak ve yatırımlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacı taşıyan toplantıda, devam eden projelerin son durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönem planlanan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR