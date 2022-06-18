Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı

18.06.2022 10:27
Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) toplamda 35 bin 351 adayla 5'i cezaevi olmak üzere 120 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başlarken, polis ekipleri ise kent genelinde özellikle trafiğin normal seyrinde devam etmesi için yoğun çaba gösterdi.

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) toplamda 35 bin 351 adayla 5'i cezaevi olmak üzere 120 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başlarken, polis ekipleri ise kent genelinde özellikle trafiğin normal seyrinde devam etmesi için yoğun çaba gösterdi.

Kentte YKS sınavı sorunsuz bir şekilde başladı. YKS'nın Temel Yeterlilik Alanında (TYT) 21 bin 444, Alan Yeterlilik Alanında 13 bin 907 ve Yabancı Dil Alanında ise 832 aday ile başladı. 5'i ceza evi olmak üzere toplamda 120 sınav merkezinde başlayan sınavda toplamda 5 bin 166 kişinin görev aldığı belirtildi. Sınava girecek adayların hayli heyecanları oldukları gözlenirken, büyük bir kısmının sınava girecekleri okullara saatler öncesinde geldikleri dikkatlerden kaçmadı. Adaylar sınav salonlarına üst araması yapılarak alındı. Kent genelinde sınavla ilgili yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri özellikle trafiğin sürekli olarak açık kalması için yoğun çaba gösterdiler. Polis ekipleri ayrıca sınava geç kalacak olan ya da okullarını bulmayan adaylara yardımcı olarak sınav merkezlerine götürdü.

Çocukları sınava girecek adayların aileleri ise okul bahçelerinin dışında çocukları için bol bol dua ederek beklemeye başladı.

Öte yandan, sınava giren bazı adayların polis ve bekçi olmak için üniversite okuyacaklarını belirtmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da YKS sınavı 35 bin 351 adayla başladı - Son Dakika

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