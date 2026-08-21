Afyonkarahisar\'da Zafer Haftası Konseri

Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde tarih ve müziği aynı gecede buluşturacak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Afyonkarahisar valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "1932 yılından bu yana törenlerden festivallere uzanan köklü geçmişiyle konserlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, güçlü repertuvarı ve sahne performansıyla Afyonkarahisar'da vatandaşlarla buluşacak.

Zaferin ruhunun müzikle yaşatılacağı konser, 26 Ağustos 2026 tarihinde Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşlarımız bu özel konsere davetlidir" ifadelerine yer verildi.