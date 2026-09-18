Afyonkarahisar\'daki ceza infaz kurumunda hükümlülere tarım ve girişimcilik eğitimi verildi

Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tarımsal üretim, modern tarım teknikleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile tarımsal girişimcilik konularında eğitim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kent ikliminde yetiştirilebilecek tarım ürünleri, modern üretim teknikleri, tarımsal destekler ve girişimcilik konularında katılımcılara bilgi verildi. Eğitimde, bölgenin tarımsal üretim potansiyeli, alternatif üretim alanları ve uygulanabilecek modern tarım yöntemleri ele alınırken, üreticilere yönelik destek ve teşvikler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürlüğü tarafından ise tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Katılımcılara bitkilerin yetiştirilmesi, üretim süreçleri ve bu alanda yürütülebilecek tarımsal faaliyetler anlatıldı.

Eğitimin sonunda katılımcıların tarımsal üretim, yetiştiricilik, alternatif ürünler ve tarımsal girişimcilik konularındaki soruları cevaplandırıldı. Program, soru, cevap bölümünün ardından sona erdi.