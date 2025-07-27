Afyonkarahisar\'dan İhtiyaç Sahibi Çiftlere Destek

2025 Aile Yılı kapsamında, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ihtiyaç sahibi evlenecek çiftlere gelinlik ve damatlık yardımında bulunduklarını duyurdu.

2025 Aile Yılı kapsamında, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği örnek bir projeye daha imza atıyor. Dernek Başkanı Suat Uygur öncülüğünde yürütülen çalışma ile, ihtiyaç sahibi genç çiftlere düğünlerinde destek olmak amacıyla gelinlik ve damatlık kıyafeti desteği sağlanıyor. Kuruluşundan bu yana kentte yardıma muhtaç ailelerin yanında olan Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği, bu kez de evlenmeye hazırlanan genç çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında olarak, toplumsal dayanışmaya anlamlı bir katkı sunuyor. Dernek Başkanı Suat Uygur, projenin amacının yalnızca maddi destek değil; dayanışma ruhunu güçlendirmek ve aile kavramının önemini vurgulamak olduğunu belirtti.

Uygur: "2025'in Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla biz de bu yıl genç çiftlere yönelik özel bir destek projesi başlattık. Herkesin düğün gününde mutlu olmaya hakkı var. Bu süreçte elimizden geldiğince onların yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR