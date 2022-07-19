Afyonkarahisar'dan Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon araç geçti

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 2 milyon aracın kentten geçiş yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı güzergahından 9 günlük tatil süresince geçiş yapan araç sayısının önceki yıllara göre arttığı kaydedildi. Açıklamada, "2021 yılı Kurban bayramı tatili süresince İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk güzergahından 1 milyon 115 bin, jandarma güzergahında ise 530 bin olmak üzere toplamda 1milyon 645 bin araç geçti. 2022 yılı aynı dönemde ise İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk güzergahından 1 milyon 380 bin, jandarma güzergahında ise 620 bin olmak üzere toplamda 2 milyon araç geçişi olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde tatilde yılında ölümlü kaza olmazken 60 yaralamalı (112 yaralı) kaza meydana geldi.

Jandarma bölgesinde ise tatilde 1 ölümlü kaza, 24 yaralamalı kaza (53 yaralı) meydana geldi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR