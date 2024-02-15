Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, okullarda öğrenci başarısını artırmak için yeni metotlar ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, okullarda öğrenci başarısını artırmak için yeni metotlar ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, okullarda öğrenci başarısını artırmak için yeni metotlar ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, okullarda öğrencilerin akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve projelerin geliştirilerek yeni metotlar ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Bilici, ilçedeki okul müdürleri ikinci yarıyılın başlaması ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kaymakam Bilici, ilçede eğitim kalitesini her alanda artırma ve bunu kalıcı hale getirmek için birinci yarıyılda belirlenen stratejilerle ikinci yarıyılda da çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Kaymakam Bilici, öğrencilerin teknoloji bağımlılığı da olmak üzere her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak durması için okullarımızın gerekli çalışmalara azami dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin devamsızlıklarının dikkate alınmasının onların devamsızlığa iten nedenleri bulmasına olanak sağlayacağını ifade eden Kaymakam Bilici ayrıca okul bahçesinde ve okulda öğrencilerin güvenliğinin denetiminin okul idaresinde ve öğretmenlerde olduğunu vurgulayarak bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Kaymakam Bilici son olarak okullarda öğrencilerin akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve projelerin geliştirilerek yeni metotlar ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kaymakam Bilici başkanlığında gerçekleşen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Beyli ve Kadir Teke ile ortaokul ve lise müdürlerinin katıldığı toplantı, okul müdürlerinin okullarında yürüttükleri çalışmaları sunmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

15.02.2024 11:18
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, okullarda öğrencilerin akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve projelerin geliştirilerek yeni metotlar ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Bilici, ilçedeki okul müdürleri ikinci yarıyılın başlaması ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kaymakam Bilici, ilçede eğitim kalitesini her alanda artırma ve bunu kalıcı hale getirmek için birinci yarıyılda belirlenen stratejilerle ikinci yarıyılda da çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Kaymakam Bilici, öğrencilerin teknoloji bağımlılığı da olmak üzere her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak durması için okullarımızın gerekli çalışmalara azami dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerin devamsızlıklarının dikkate alınmasının onların devamsızlığa iten nedenleri bulmasına olanak sağlayacağını ifade eden Kaymakam Bilici ayrıca okul bahçesinde ve okulda öğrencilerin güvenliğinin denetiminin okul idaresinde ve öğretmenlerde olduğunu vurgulayarak bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Bilici son olarak okullarda öğrencilerin akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalar ve projelerin geliştirilerek yeni metotlar ve uygulamalarla zenginleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaymakam Bilici başkanlığında gerçekleşen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Beyli ve Kadir Teke ile ortaokul ve lise müdürlerinin katıldığı toplantı, okul müdürlerinin okullarında yürüttükleri çalışmaları sunmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Osman Bilici, Emirdağ, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, okullarda öğrenci başarısını artırmak için yeni metotlar ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti - Son Dakika

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