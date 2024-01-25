Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Okullardaki Başarıyı Değerlendirdi

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, birinci yarıyılda eğitim alanında elde edilen başarının kalıcı hale gelmesi için okullarda yürütülen ve olumlu sonuçlar elde edilen strateji ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Bilici, ilçedeki ortaokul ve lise müdürleri ile bir araya gelerek onlarla toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak birinci yarıyılın bitmesinin ardından okullarımızdaki genel başarı durumu ve çalışmaların değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda ayrıca Kaymakam Bilici, birinci yarıyılda okullardaki devamsızlık, güvenlik, yenilikçi projeler ve çalışmalar üzerinde okul müdürlerinden bilgiler alarak istişarelerde bulundu. Kaymakam Bilici, birinci yarıyılda ilçedeki eğitim alanında elde edilen başarının kalıcı hale gelmesi için okullarda yürütülen ve olumlu sonuçlar elde edilen strateji ve çalışmaların, hız kesmeden ikinci dönemde de devam edileceğini belirtti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Beyli ve Kadir Teke ile ortaokul ve lise müdürleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR