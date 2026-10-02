Afyonkarahisar Evciler\'de Tarım ve Orman ekipleri kapasite incelemesi yapıyor

Afyonkarahisar Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki işletmelerin mevcut kapasitelerini ve üretim şartlarını yerinde incelemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Evciler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim ve inceleme ziyaretlerine devam ediyor. Yapılan saha çalışmaları çerçevesinde, işletmelerin mevcut üretim kapasiteleri ve çalışma şartları detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Hazırlanacak kapasite raporlarına esas teşkil edecek verilerin toplanması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ekipler, tesislerin fiziki durumunu ve üretim şartlarını yerinde tespit ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmelerin mevcut durumlarının netleştirilmesi ve tarımsal, endüstriyel üretimin niteliğinin artırılmasına yönelik incelemelerin aralıksız süreceğini belirtti.