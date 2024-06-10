Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri, YKS sınavına giren öğrencilerin kalemlerini topladı

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Afyonkarahisar Gençlik Merkezleri gönüllüleri Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde köy okullarına dağıtılmak üzere YKS sınavına giren öğrencilerin kalemlerini topladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri etkinlikle ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl kalem toplama kampanyası gerçekleştirdik. Sınavdan çıkan öğrencilerimizden Topladığımız kalemleri köy okullarındaki öğrencilere ulaştırarak onların eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunacağız" dedi.

Sınavdan çıkan öğrenciler etkinliği düzenleyen Gençlik Merkezlerine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR