Afyonkarahisar Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, yangın senaryosuna dayalı geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat, hastane personeli ve hastaların aktif katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği tahliye ve müdahale adımları gerçeğe uygun şekilde uygulanırken, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ekibi süreci koordineli biçimde yönetti. Tatbikat, hem personelin farkındalığını artırdı hem de olası bir acil duruma karşı hazır olunduğunu ortaya koydu. Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, tüm katılımcılara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR