Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Yaralı Kızıl Şahini Tedavi İçin Yetkililere Teslim Etti

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri yaralı halde buldukları kızıl şahini tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne teslim etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede Sandıklı'da ekipler tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan kızıl şahin kuşu, muhafaza altına alındı. Gerekli tedavisinin yapılmasını müteakip yaşam alanına bırakılmak üzere Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına ilgili kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR