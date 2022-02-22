Üye Girişi
Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi

22.02.2022 11:47
Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi

Afyonkarahisar kent merkezinde 14 mahalle ve 2 bölgeye içme suyu verilemiyor.

Afyonkarahisar kent merkezinde 14 mahalle ve 2 bölgeye içme suyu verilemiyor. Öğle saatlerine kadar kesintinin devam edeceği belirtilirken, yaşanan duruma vatandaşlar özellikle sosyal medyadan tepki gösterdi.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada ani su kesintisinin içme suyu borusundan kaynaklandığı belirtilerek, "Şehrimiz İmaret Camii yanında bulunan 500'lük Asbest (AÇB) ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle bugün 10: 00 -14: 00 saatleri arasında Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Yunus Emre, Hamidiye, Kayadibi, Kasımpaşa, Hattatkarahisar, Dairecep, Karşıyaka mahalleleri ile İzmir Yolu ve Organize Sanayi Bölgesine su verilemeyecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

Cumhuriyet, Karahisar, Asbest, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:54:05. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın 14 mahallesi ve 2 bölgesinde ani su kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement