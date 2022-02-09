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Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

09.02.2022 00:35
Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ve Dazkırı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışın sabah kadar devam etmesinin beklendiği kentte Dinar ve Dazkırı Kaymakamlıkları'ndan yapılan açıklamada ilçelerdeki taşımaları eğitime bugün ara verildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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