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Afyonkarahisar Sandıklı Huzurevinde Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı Huzurevinde Doğum Günü Sürprizi

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı tarafından huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Kaymakamın eşi tarafından organize edilen etkinlikte yaşlılar doyasıya eğlendi ve ilkokul öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Huzurevinde Doğum Günü Sürprizi
12.01.2024 - 15:03,
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Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı tarafından huzurevinde kalan ve ocak ayında doğan yaşlı vatandaşlar için sürpriz doğum günü yapıldı.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel'in eşi Ayşe Asan Çengel tarafından organize edilen etkinlik Hüseyin Develi Huzurevinde gerçekleştirildi. Huzurevinin ocak ayında doğan sakinleri için gerçekleştirilen doğum günü partisinde yaşlı çınarlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte ilkokul öğrencileri de huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Etkinlik çeşitli hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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