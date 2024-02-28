Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası Şeker Fabrikası Yetkilileriyle Görüştü

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Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası heyeti, şeker fabrikasında yetkililere şeker pancarında yaşanan sorunları anlattılar.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Asım Türk ve beraberindeki heyet şeker fabrikası Ziraat Müdürü Fakı Dönmez'i ziyaret etti. Ziyarette şeker pancarında geçen sezon yaşanan fire, fiyat ve söküm sıkıntıları ile birlikte bu yıl şeker pancarı ekim kotalarında meydana gelen düşüşler değerlendirildi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Asım Türk, "Ziraat Odası olarak Şeker Fabrikasında Afyon Şeker fabrikası Ziraat Müdürü Fakı Dönmez'i ziyaret ederek, Şeker Pancarı üreticilerimizin sorunlarını aktardık. Birlikte şeker pancarında yaşanan fire, söküm, kotada meydana gelen düşüşlerin çözümlenmesi için bilgi alışverişinde bulunduk. Cuma günü odamıza gelecekler ve üreticiler ile birlikte bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR