Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nden Hac Eğitim Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nden Hac Eğitim Semineri

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü\'nden Hac Eğitim Semineri

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü koordinesinde, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve hac-umre organizasyonu yapan acentelerle hacca gidecek adaylar için iki gün süren bir seminer düzenlendi. Seminerde, din görevlileri tarafından hacı adaylarına çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

26.04.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü koordinesinde 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve hac-umre organizasyonu yapan acentelerle hacca gidecek adaylar için iki gün süren seminer verildi.

Hac eğitim seminerinde hacı adaylarına din görevlileri tarafından "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti, Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci ve Temel Sağlık Bilgileri' konularında bilgilendirme yapıldı. 2 gün süren seminere katılımın yoğun olduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şuhut, Hac, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nden Hac Eğitim Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nden Hac Eğitim Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement