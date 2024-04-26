Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü\'nden Hac Eğitim Semineri

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü koordinesinde 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve hac-umre organizasyonu yapan acentelerle hacca gidecek adaylar için iki gün süren seminer verildi.

Hac eğitim seminerinde hacı adaylarına din görevlileri tarafından "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti, Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci ve Temel Sağlık Bilgileri' konularında bilgilendirme yapıldı. 2 gün süren seminere katılımın yoğun olduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR