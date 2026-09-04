Afyonkarahisar Şuhut\'ta motosiklet kazasında ölen 19 yaşındaki hafız toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki hafız Alperen Akkuzu, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İcikli köyü yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Akkuzu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Akkuzu için Çobanköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Akkuzu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Genç hafızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.