Afyonkarahisar Şuhut'ta motosiklet kazasında ölen 19 yaşındaki hafız toprağa verildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki hafız Alperen Akkuzu, Çobanköy'de düzenlenen cenaze töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı, genç hafızın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki hafız Alperen Akkuzu, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
İcikli köyü yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Akkuzu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Akkuzu için Çobanköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Akkuzu, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Akkuzu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Genç hafızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Kaynak: İHA
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