Afyonkarahisar Şuhut'ta sağanak etkili oldu, sıcaklıklar düştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta sağanak etkili oldu, sıcaklıklar düştü

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta sağanak etkili oldu, sıcaklıklar düştü
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağış etkili oldu ve yağışla birlikte hava sıcaklıkları azaldı. Sıcak ve kurak günlerin ardından gelen yağışın toprağın nemlenmesine ve tarımsal alanların su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağışlı hava etkili olurken, yağışla birlikte hava sıcaklıkları da azaldı.

İlçede etkili olan sağanak, sıcak ve kurak geçen günlerin ardından vatandaşları memnun etti. Yağışın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Özellikle tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Şuhut'ta, yağışın toprağın nemlenmesine ve tarımsal alanların su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta sağanak etkili oldu, sıcaklıklar düştü - Son Dakika
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