Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Dünya Yaşlılar Günü\'nde huzurevinde yemek ikram etti

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Emirdağ Fazlı-Macide Halaç Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Vali Aktaş, kendi elleriyle yemek ikramında bulundu.

Valisi Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, çınarların tebessümlerine ve güzel hatıralarına ortak oldu. Yaşlıların hal ve hatırlarını soran, talep ve isteklerini dinleyen Vali Aktaş, ziyaret sırasında kendi elleriyle büyüklere yemek ikram etti.

Büyüklerin hayatımızdaki önemine vurgu yapan Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, "Onların her bir sözü bir hayat tecrübesi, her bir hatırası geçmişten geleceğe uzanan kıymetli bir miras. Büyüklerimizin duası, sevgisi ve hayat tecrübesi; dünümüzü anlamamıza, bugünümüzü güzelleştirmemize ve yarınlarımıza ışık tutmamıza vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş, başta huzurevinde kalan yaşlılar olmak üzere tüm büyüklerin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafları ve sıcak temennilerin ardından sona erdi.