Afyonspor ve Sandıklıspor'un eski kalecisi Ayhan Türker hayatını kaybetti

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Afyon spor ile Sandıklıspor'un bir dönem kalesini koruyan futbolcu Ayhan Türker 74 yaşında hayatını kaybetti.

1960'lı yıllarda Afyonspor ile Sandıklıspor'da forma giyen ve kaleciliği ile ün salan Türker yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetti. 74 yaşında yaşamını yitiren Türker'in memleketi Sandıklı'da gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verileceği kaydedilirken, Türker'in ölümü Afyon spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - AFYONKARAHİSAR