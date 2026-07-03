Ağabey ve Kardeş Aynı Gün Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ağabey ve Kardeş Aynı Gün Hayatını Kaybetti

Ağabey ve Kardeş Aynı Gün Hayatını Kaybetti
03.07.2026 17:10
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İzzet Tunç, kardeşi Sultan Tunç'un vefat haberini aldıktan sonra hayata veda etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Meydan köyü nüfusuna kayıtlı İzzet Tunç (77) ve kanser tedavisi gören kardeşi Sultan Tunç'un (61) hayata veda ettiğini öğrendikten birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve kanser tedavisi gören Sultan Tunç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu sırada nefes darlığı şikayeti ile hastanede yatan ağabeyi İzzet Tunç'a, kız kardeşinin öldüğü bilgisi verildi. Çok üzülen İzzet Tunç, acı habere daha fazla dayanamayarak kardeşinin ardından hayatını kaybetti. Ağabey kardeşin cansız bedenleri, İstanbul Kartal Soğanlık'ta defnedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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