Ağaçta Balık Yakalama Komedisi

Sivas'ta amatör balıkçının kancasına takılan bir balığı çekmeye çalıştığı sırada, ağaca dolanan misina nedeniyle fıkralara konu olacak bir görüntü oluştu, kurtulmaya çalışan balık adeta ağaca tırmanmaya çalıştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Murat Burak, arkadaşları ile birlikte balık tutarak vakit geçirmek istedi. İlçeye bağlı Yapıaltın köyüne giden Murat Burak ve arkadaşları oltalarını kurarak balık avlamaya başladı. Gece saatlerinde fenerle balık avlayan Burak'ın kancasına sazan balığı takıldı. Kancanın balı olduğu misina ağaç dallarına dolanınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Can havli ile kaçmak isteyen balık adeta ağaca tırmandı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen Burak, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüde Burak'ın, "Bir balık tuttuk oda ağaca çıktı" şeklindeki ifadesi izleyenleri gülümsetti.

"Balık oltamıza takıldı ama balık ağacın dalına sarıldı"

İlk kez böyle bir olay yaşadığını ifade eden Murat Burak, "Arkadaşlarımızla vakit geçirmek için Yapıaltın köyüne balık tutmaya gittik. Balık oltamıza takıldı ama balık ağacın dalına sarıldı. O balığı çıkarmak için bayağı uğraştık. Öyle görünce çok güldük. Uzun bir süre uğraştık. Balık bizi uğraştırsa da sonunda pes etti ve aldık" dedi. - SİVAS