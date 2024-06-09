Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşinin ağaçtan düştüğünü haber alan genç kadın fenalaşarak hayatını kaybetti.
Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde Kiraz toplayan 31 yaşındaki Ruhi D., dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan 27 yaşındaki eşi Şirin D. fenalaştı.
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Yerel › Ağaçtan düşen eşi, ölen ise kendisi oldu - Son Dakika
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