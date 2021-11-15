AGC ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında cemiyet üyeleri için düzenlenen spor faaliyetlerinde iş birliği içerisinde hareket edilmesi ve kentteki tüm sportif faaliyetlerinin medya aracılığıyla kamuoyuna sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, AGC'nin idari merkezinde düzenlenen tören ile AGC Başkanı İdris Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan arasında imza altına alındı.

Protokol ile müdürlük ve cemiyet arasındaki iş birliğini güçlendirerek, spor olaylarına ilişkin tüm yapıcı ve yaygınlaştırıcı faaliyetlerin medya aracılığı ile kamuoyuna sunmak ve gazeteciler cemiyeti üyeleri için düzenlenen spor faaliyetlerinde iş birliği içerisinde hareket edilmesini amaçlanıyor.

Protokol ile AGC üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tesislerinden faydalanabilecek.

AGC Başkanı İdris Taş, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle cemiyete üye gazetecilerin sosyal aktivite ve spor yapma alışkanlıklarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.Üyelerin çeşitli spor organizasyonları aracılığıyla motivasyonları ile spora olan ilgi ve alakalarını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Taş, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kentte sporu bütün yaş gruplarına yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Bu anlamda cemiyet ile yaptıkları iş birliği protokolünü çok önemsediklerini anlatan Gürhan, "Yaptığımız etkinlikleri doğru şekilde duyurabilmemiz çok önemli. Bu anlamda cemiyetin önemli bir desteği olacak. Bakanlığımızın isminde 'Gençlik' ifadesi olmasına rağmen biz sporu 7'den 77'ye her yaş ve meslek grubuna yaptırmayı hedefliyoruz. Protokolün bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Protokol kapsamında ilk etkinlik Köprülü Kanyon'a

Protokol kapsamında ilk sportif etkinlik Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Gazeteci meslektaşlarımızın katılacağı ve 20 Kasım 2021 günü düzenlenecek etkinlikte gazeteciler hem Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapacak ve rafting heyecanı yaşayacak. - ANTALYA