AGD Erkilet Mahalle Temsilciliği İftar Yemeğinde Buluştu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erkilet mahalle temsilciliği iftar yemeğinde bir araya geldi.
AGD Erkilet Mahalle Temsilciliği, geleneksel iftar yemeğinde mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Erkilet Mahalle Temsilcisi Mahmut Sami Durmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada katılımcılara teşekkür etti. Durmaz yaptığı açıklamada; "Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Erkilet Mahallesi olarak bir araya gelerek güzel bir iftar paylaşımı gerçekleştirdik. Bugün, burada Erkilet şubesi eğitimlerine katılanlar, Kaşif Grubu öğrencileri ve aileleri başta olmak üzere mahallemiz sakinleri ile buluştuk. Erkilet mahallesindeki gençlerimizi çok önemsiyoruz. Yıl içerisinde sohbetlerimiz, öğrenci buluşmalarımız, okul buluşmalarımız ve sosyal etkinliklerimiz devam ediyor. İl yönetimimiz öncülüğünde, Kocasinan yönetimimiz ile birlikte hareket ederek burada faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu vesile ile etkinliğimize katılım gösteren AGD Kayseri şube başkanımız Yusuf Şahin'e, Kocasinan başkanımız Sabri Fidan ve yönetimlerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Etkinlik, mahalle sakinlerinin birbirleriyle kaynaşmasına ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlıyor. - KAYSERİ
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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