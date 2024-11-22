Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi çocuklarını misafir etti - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi çocuklarını misafir etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlerin ve gazilerin emanetleri olan çocuklarını ağırlayarak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

22.11.2024 12:53
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlerin ve gazilerin emanetleri olan çocuklarını ağırlayarak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarıyla bir araya gelen İl Müdürü Ertaç Baki, çocuklarla tek tek sohbet ederek onların istek ve ihtiyaçlarını dinledi. Baki, bu buluşmada yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu değerli çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların mutluluğu ve geleceği bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle onları yalnız hissettirmemek ve destek olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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