Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı - Son Dakika
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Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı

07.03.2022 20:13
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı

Ağrı Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Ağrılı ev kadınlarına çiçek dağıttı.

Ağrı Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Ağrılı ev kadınlarına çiçek dağıttı.

Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Ağrı Barosu gönüllüleri, 100. Yıl, Fatih ve Bulut mahallelerinde kadınlara çiçek dağıttı. Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kadınlara çiçek vermenin yanında yasal hakları konusunda da bilgilendirdiklerini belirten Aydın, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi

Kadınlar Günü. Biz Ağrı Barosu olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu günü Ağrı'nın Fatih, 100. Yıl ve Bulut mahalleleri gibi mahallelerimizde bulunan hayatın gerçek emekçileri olan kadınlarımızla paylaşmak istedik. Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Ağrı Barosu gönüllüleri ile birlikte bugün bu dış mahallelerimizdeki kadınlarımız, kız kardeşlerimiz ve bacılarımızla buluşmaya geldik. Kapı kapı dolaşıp günlerini kutladık. Aynı zamanda yasal hakları konusunda kendilerine çeşitli bilgiler aktardık. Şunu görüyoruz ki insanlarımız inanılmaz derecede mutlu oluyor. Bu gün kapılarına gidip kendilerine çiçek verdiğimiz birçok kadın, belki de hayatlarında ilk defa çiçek aldılar. İşte bu tarif

edilemez mutluluğu onlarla birlikte yaşamak, hakikaten bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Gerçek emekçilerimizin olduğu mahallelerde kadınlarımızla buluşup, onların günlerini kutladık. Bizim insanlarımız hakikaten yüreği geniş, sevgisi bol olan insanlar. Biz kendilerine çiçek verdik. Onlar da bizlere taze, sıcak tandır ekmeklerinden verdiler. Böyle güzelliklerle karşılaştık. Yani siz bu insanlara geldiğiniz zaman halen o doğallığı, mutluluğu görüyor ve yaşıyorsunuz" dedi. - AĞRI

Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı
Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı

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GMİS Yönetim Kurulu, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun' GMİS Yönetim Kurulu, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun' KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR

Ağrı Barosu, Emekçi, Mart, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı - Son Dakika


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