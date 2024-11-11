Ağrı'da 300 Kişiye Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Ağrı'da 300 Kişiye Siber Güvenlik Eğitimi

Ağrı\'da 300 Kişiye Siber Güvenlik Eğitimi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY kapsamında 300 vatandaşa siber güvenlik eğitimleri verdi.

11.11.2024 22:12
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY programı çerçevesinde 300 vatandaşa siber güvenlik eğitimi verdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı, siber suçların önlenmesi ve toplumu bilinçlendirme amacı taşıyor. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 31 Ekim'de düzenlenen eğitimde güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber riskler ve tehditler, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitim programına katılan yaklaşık 300 kişiye dijital dünyanın getirdiği risklere dikkat çekilerek, özellikle çocukları ve gençleri bu tür tehditlerden koruma yolları aktarıldı.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, siber suçlara karşı mücadelenin önemine vurgu yaparak, toplumun bu konuda bilinçlenmesi için eğitimlerin devam edeceğini belirtti. İpar, "SİBERAY programı kapsamında düzenlediğimiz bu tür eğitim faaliyetleri, toplumda siber suçlara karşı bir bilinç oluşturarak, suçların önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlarımızı siber riskler ve tehditler konusunda daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dijital güvenlik önlemleri, çevrim içi tehditlerden korunma yolları ve güvenli internet kullanımı gibi başlıklarda bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Teknoloji, 3-sayfa, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da 300 Kişiye Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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