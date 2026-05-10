Ağrı\'da Anneler Günü Kutlaması

Türk Kızılayı Ağrı Kadın Kolları Gönüllüleri tarafından Anneler Günü kapsamında yetim ailelerin annelerine yönelik anlamlı bir program düzenlendi. Ağrı Kızılay Şubesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anneler kahvaltıda bir araya geldi.

Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un eşi Betül Bozkurt de katıldı. Etkinlikte, hem annelik hem babalık sorumluluğunu üstlenen kadınlarla sohbet edilerek Anneler Günü kutlandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, kadınların yaşadığı zorluklar ve hayat hikayeleri de dinlendi. Türk Kızılayı Ağrı Kadın Kolları Gönüllüleri, toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceklerini belirterek, özellikle fedakar annelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. - AĞRI