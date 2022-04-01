Ağrı'da "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika

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Ağrı'da "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu sergilendi

AĞRI - Ağrı Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro sever izleyicileri 'Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş' oyunu ile buluşturdu.

Kültür ve sanat etkinlikleri ile vatandaşlara eğlenceli ve keyifli zamanlar yaşatan Ağrı Belediyesi ünlü sanatçıların yer aldığı konser programlarının ardından anlamlı ve özel tiyatro gösterisi ile izleyicilere güzel anlar yaşattı.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'u konu alan, "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı ve Tiyatrocu Murat Demirbaş tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı salonunda gerçekleşti.

Tiyatro gösterisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç şu açıklamalarda bulundu:

"Tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize çok ciddi katkı sağlamış şahsiyetlerimizin olduğunu ve bunlardan bihaber olduğumuzu bu sahnede, Vecihi Hürkuş ile bir kez daha öğrenmiş olduk. Dolayısıyla Türk Havacılık Sanayii'nin kurucularından olan Vecihi Hürkuş'un günümüzde gerekli ilgiyi görmediği kanaatindeyim. Bu akşam burada çok değerli şahsiyetlerimizin bundan sonraki programlarda da dile getirilmesiyle ilgili Ağrı Belediyesi olarak çaba göstereceğimizi ifade etmek isterim. Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan'ın kültür-sanat etkinliklerine olan hassasiyeti ve Ağrı Belediyesi'nin kültürel çalışmaları bundan sonra da bu şekilde ve aynı hızla devam edecektir."