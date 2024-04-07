Ağrı\'da çocuklar Ramazan ayında Kumbara Çocuk Şenlikleri\'nde eğlendi

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Ağrı'da çocuklar Ramazan ayında düzenlenen "Kumbara Çocuk Şenlikleri"nde gönüllerince eğlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde Proje Koordinasyon Merkezi tarafından "Ağrı Ramazan Şenlikleri" çerçevesinde çocuklara yönelik "Kumbara Çocuk Şenlikleri" düzenlendi. Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Şirinler ve Transformers gibi sevilen karakterlerin yer aldığı şenliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Vali Mustafa Koç, şenlikler hakkında yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferini daha da coşkulu hale getirmek ve çocuklarımıza unutulmaz bir Ramazan yaşatmak için bu şenlikleri düzenledik. Şenliklerimizde çocuklar hem eğleniyor hem de Ramazan ayının önemini öğreniyor. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kumbara Çocuk Şenlikleri'nde çocuklar, palyaço gösterileri, kukla tiyatrosu, el sanatları atölyeleri ve çeşitli oyunlar ile keyifli vakit geçirdi. Ramazan Şenlikleri kapsamında önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - AĞRI