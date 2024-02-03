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Ağrı'da Hayat Soğuk Hava Nedeniyle Durma Noktasına Geldi - Son Dakika
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Ağrı'da Hayat Soğuk Hava Nedeniyle Durma Noktasına Geldi

Ağrı\'da Hayat Soğuk Hava Nedeniyle Durma Noktasına Geldi

Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde gece saatlerinde hayat durma noktasına geldi. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, soğuk havanın hafta başında bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

03.02.2024 15:54
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Ağrı'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü il merkezinde hayat durma noktasına geldi.

Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini artırarak devam ettiriyor. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceleri bulduğu Ağrı kent merkezinde gece saatlerinde hayat durma noktasına geliyor. Sabah saatlerine kadar etkili olan hava sıcaklığı öğlen saatlerinde azalıyor. Soğuk hava nedeni ile vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, soğuk havanın hafta başında bölgeyi terk etmesi bekleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ağrı'da Hayat Soğuk Hava Nedeniyle Durma Noktasına Geldi - Son Dakika
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