Ağrı'da Hayırsever Çiftten Anlamlı Bağış - Son Dakika
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Ağrı'da Hayırsever Çiftten Anlamlı Bağış

Ağrı\'da Hayırsever Çiftten Anlamlı Bağış

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yaşayan çocukları olmayan bir çift, tüm varlıklarını Kızılay'a bağışlayarak duygulandırdı. Çift, evi, ahırı, tandırlığı ve bahçesiyle birlikte tapusunu Kızılay Ağrı Şube Başkanı'na teslim etti. Kızılay yetkilileri, bu bağışın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını belirtti.

26.07.2024 09:35
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ikamet eden çocukları olmayan 55 yaşındaki bir çift, tüm varlıklarını Kızılay'a bağışlayarak yürekleri ısıttı.

Taşlıçay ilçesinde yalnız yaşayan hayırsever çift, bin 190 metrekare arsa üzerindeki evi, ahırı, tandırlığı ve bahçesiyle birlikte tapusunu Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'ya teslim etti. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada hayırsever çiftin bu anlamlı davranışının kendilerini duygulandırdığını belirterek, "Bu bağış, Kızılay'a büyük bir güç katacaktır. Çiftimizin bu fedakarlığı, diğer insanlara da örnek olacaktır" dedi.

Tatlı, bağışın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Hayırsever çift ise, Kızılay'ın yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini ve bu nedenle tüm varlıklarını bağışlama kararı aldıklarını ifade ederek,"Kızılay her gün binlerce kapıya yemek ulaştırıyor ve her gün binlerce insanın duasını alıyor. Biz ne kadar yaşlansak, ne kadar hastalansak bize devlet bakar, Kızılay bakar, gerisi hepsi yalan. Bundan dolayı Kızılay'a vermek istedik" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Hayırsever Çiftten Anlamlı Bağış - Son Dakika

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