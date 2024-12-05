Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü - Son Dakika
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Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

Ağrı\'da Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü

Ağrı'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi, farkındalık oluşturuldu.

05.12.2024 17:10
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için birçok kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Caddesinde başlayan yürüyüşte, kadına yönelik şiddete tepkilerin yazılı olduğu pankartlar kullanıldı.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin yürüyüş sonrası açıklama yapan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, tüm birimlerle beraber kadınların yanlarında olacaklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddet Yürüyüşü - Son Dakika

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