Ağrı\'da Su Sorunu Çözüldü

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı Köyü'nün uzun süredir devam eden içme suyu sorunu, devlet yatırımlarıyla nihayet çözüme kavuştu.

Meclise kadar taşınan su hattı sorunu, köye su ve su deposu yapılmasıyla birlikte tamamen sona erdi. 12 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen proje kapsamında, köye temiz içme suyu ulaştırıldı ve suyun depolanması için yeni bir su deposu inşa edildi. Yapılan açılışla köy halkı yıllardır beklediği suya kavuşmuş oldu.

Proje sürecinde ilk planlanan güzergah üzerinde çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, hızlı bir şekilde alternatif bir çözüm geliştirerek başka bir kaynaktan su getirme projesi hazırladı. Eski projeyi revize ederek sorunsuz bir şekilde Aşağı Dumanlı Köyü'nün su sorununu çözüme kavuşturdu.

Suyun köye ulaştırılması için ana kaynaktan 25 kilometrelik mesafeye döşenen isale hattı, yüklenici firma tarafından 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Büyük bir emekle hayata geçirilen projede, hem devletin hem de yerel yönetimlerin katkıları büyük rol oynadı.

Açılış töreninde vanaları açan Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, devletin ve hükümetin yatırımlarının devam edeceğini belirterek halkın her zaman yanında olduklarını ve benzer sorunları çözmek için her daim hazır olduklarını vurguladı. Törene katılan AK Parti Taşlıçay İlçe Başkanı Ümit Deniz de köylülerle bir araya gelerek bu mutluluğa ortak oldu.

Köy halkı, su hattının ve su deposunun tamamlanmasını kutlamak amacıyla törende kurban keserek şükür duaları etti ve tören sonrası yemek ikramında bulundu. Ayrıca, köylüler, su sorununu çözmedeki katkılarından dolayı Kaymakam Emirhan Arıkan'a teşekkür plaketi takdim ederek minnettarlıklarını ifade ettiler.

Yıllardır bekledikleri temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan köylüler, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. - AĞRI