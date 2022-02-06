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Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti - Son Dakika

Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti

06.02.2022 12:18

- Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti Ağrı ile ilgili araştırma yapan Mimar Lütfü Yiğit, yaptığı tırmanışlar ve araştırmaların ardından kentin sınırlarını oluşturan 3 büyük dağ arasında bir bağ olduğunu keşfetti.

- Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti

AĞRI - Ağrı ile ilgili araştırma yapan Mimar Lütfü Yiğit, yaptığı tırmanışlar ve araştırmaların ardından kentin sınırlarını oluşturan 3 büyük dağ arasında bir bağ olduğunu keşfetti.

Ağrı'da 1 yıldır mimar olarak görev yapan ve aynı zamanda araştırmaya ve gezmeye ilgisi olan Lütfü Yiğit, iddiasına göre Ağrı'yı gezip gördükten sonra Ağrı Dağı, Süphan Dağı ve Köse Dağ arasında bir bağ olduğunu fark etti. Keşfettiği bu bağ ile Köse Dağı'nın Ağrı Dağı'na olan kuş bakışı mesafesi ile Süphan Dağı'nın Ağrı Dağı'na olan mesafesinin eşit olduğunu söyleyen Lütfü Yiğit, bu 3 dağ arasında oluşan üçgenin şehrin simgesi olduğunu belirtti. Oluşan bu bağın özel olduğuna inanan Yiğit, teze dönüştürdüğü araştırmalarını tamamlayıp elde ettiği verileri yayınlamak istiyor.

Ağrı'yı gezip gördükten sonra yaptığı araştırmalar sonucunda 3 büyük dağ arasında oluşan üçgenin kentin sembolü olması gerektiğini söyleyen Lütfü Yiğit, "79 il ve 24 gezdim. Araştırmayı, gezmeyi ve tırmanış yapmayı seviyorum. Ağrı da bu konuda gerçekten çok özel bir yer. Dağları, menderesleri, ovaları, yaylaları ile Norveç'i aratmayan güzelliklere sahip. Ben dünyadaki her şeyin belli bir plan ve düzende olduğunu düşünüyorum. Ağrı Dağı, Süphan Dağı ve Köse Dağı arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Araştırmalarımdan sonra olumlu dönüşler aldım. Binlerce yıldır var olan bu dağların kuş bakışı olarak birbirine eşit olması ve böyle bir üçgen içinde olması Ağrı'nın sanat, spor ve birçok alanda bu üçgen çerçevesinde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben mimarım, şu anda da İşletme bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Yüksek Lisans tezi olarak Ağrı'nın turizmini, sporunu ve keşfettiğim bu özel bağı yapmak istiyorum. Karadeniz'de büyümüş biri olarak ağaçsız bir şehir ancak bu kadar güzel olabilir diyorum. Ağrı'nın sahip olduğundan çok daha fazlası olduğuna inanıyorum." İfadelerine yer verdi.

Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti
Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti
Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti

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Toros Dağları, Lütfü Yiğit, Araştırma, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'na tırmandı, 3 dağ arasında bağ keşfetti - Son Dakika


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