Ağrı Diyadin\'de denetimde kasten öldürme hükümlüsü M.A.P. başkasının kimliğiyle yakalandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54) yakalandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. (54) yakalandı. Şahsın denetim sırasında başkasına ait kimlik kartını ibraz ettiği belirtildi.

Diyadin Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimler sırasında kontrol edilen M.A.P.'nin (54), hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Denetim sırasında şahsın ayrıca başkasına ait kimlik kartını ibraz ettiği belirlendi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.A.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyadin Kaymakamlığı açıklamasında, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.