Ağrı Doğubayazıt'ta çiftçilere yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı Doğubayazıt'ta çiftçilere yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu dağıtıldı

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Ağrı Doğubayazıt\'ta çiftçilere yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu dağıtıldı
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Doğubayazıt'ta Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde düzenlenen programda çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle 20 ton buğday tohumu dağıtıldı. Programa katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, üreticilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım programına katıldı. Program kapsamında ilçedeki çiftçilere yüzde 70 hibe desteğiyle buğday tohumu verildi.

Dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ayvat, çiftçilerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Üreticilerin tarımsal faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşma fırsatı bulduğu programda, ilçedeki tarımsal üretime yönelik destek kapsamında 20 ton buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiDoğubeyazıtEkonomiGüncelTarımYerelAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Doğubayazıt'ta çiftçilere yüzde 70 hibeli 20 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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